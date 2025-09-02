４年前、知人男性を殺害するなどし一審で懲役１８年の判決を受けた男について、広島高裁は控訴を棄却しました。 被告の男（３３）は２０２１年１０月、祖母の交際相手だった男性（当時７０歳）の顔面をコンクリートブロックで殴るなどして殺害し、遺体を切断して遺棄した罪に問われています。 弁護側は「被告人が行ったのは死体遺棄のみで、殺人、死体損壊をしたのは別の人物だ」と主張していました。 広島高裁は「第三者