◆イースタン・リーグ巨人―ヤクルト（２日・Ｇタウン）巨人の増田陸内野手が同点適時打を放ち、２戦連続の打点をマークした。イースタン・ヤクルト戦に「４番・一塁」で先発出場。２点を追う３回に１点差に迫り、なお無死一、二塁のチャンスで相手先発・高橋に対すると、カウント３ボール１ストライクから内角のカットボールを振り抜き、左前への同点適時打とした。今季は１軍で「第９５代４番」を担うなど勝負強い打撃を