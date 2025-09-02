日本陸上競技連盟は9月2日、13日に国立競技場で開幕する東京2025世界陸上の日本代表選手80人を発表しました。静岡県勢では、男子10000mの鈴木芽吹選手(熱海市出身)、女子3000m障害の齋藤みう選手(伊豆中央高出)、男女混合4×400mリレーの青木アリエ選手(東海大静岡翔洋高出)などの初出場組を含む男女合わせて10人が選ばれました。 中でも注目は、男子競歩35キロの川野将虎選手(御殿場南高出)、史上初の3大会連続メダルを狙