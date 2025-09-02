県立大学の学生たちがバランスが取れた食事の大切さを防府市の幼稚園で子どもたちに伝えました。チームの名前は「食育戦隊ゴハンジャー」です。♪「黄色のヨネオ」 「赤色のチキミ」 「緑色のピーコ」 「3人合わせてゴハンジャー！」防府市の牟礼保育園・幼稚園に登場したのは、県立大学の栄養学科の学生たちが食育プログラムの開発チームとして取り組んでいる「食育戦隊ゴハンジャー」です。