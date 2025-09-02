新たなサッカースタジアムの整備を進める静岡市は8月、JR清水駅東口近くの遊休地を所有するエネオスと土地の利活用について合意しました。 【写真を見る】9月2日に開かれた市議会の特別委員会の様子 2025年9月2日に開かれた静岡市議会の特別委員会では、議会に事前の説明がなかったとして「議会軽視も甚だしい」と議員が苦言を呈しました。 静岡市議会は2日、市が計画するアリーナとスタジアム整備について議論する