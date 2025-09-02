安佐動物公園で先月誕生したマルミミゾウの赤ちゃん。１カ月の成長の様子を取材しました。 安佐動物公園で今ひときわ注目されているのが絶滅の恐れがあるとされる「マルミミゾウ」です。 先月５日、国内で初めてその赤ちゃんが産まれました。 安佐動物公園 ゾウ担当 栗原龍太さん「最初の頃はすごいヨタヨタだったんですけど、今はすごい元気にしっかり踏ん張って走っている」 今、赤ちゃんが主に口にしているのは「母乳」です