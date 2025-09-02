◆イースタン・リーグ巨人―ヤクルト（２日・Ｇタウン）巨人の三塚琉生外野手が、反撃の口火を切る適時打を放った。イースタン・ヤクルト戦に「３番・左翼」で先発出場。２点を追う３回無死一、二塁で相手先発・高橋に対すると、初球の１４０キロのカットボールを捉えて中前適時打とした。１点差に詰め寄り「チャンスだったので、積極的に狙っていきました。打ててうれしいです」とコメントした。初回２死では当たり損ねの打