秋篠宮さまは神奈川県の牧場を訪れ、防疫服姿で牛舎を視察されました。2日午後3時ごろ、秋篠宮さまは伊勢原市の牧場を訪問されました。「大日本農会」の総裁を務める秋篠宮さまは、防疫服に長靴を着用して牛舎を見学し、「暑さ対策はどのように？」などと尋ねられました。また、牧場の牛乳を使ったジェラートも試食し、「濃厚でおいしかった」と述べられたということです。これに先立ち、午前中には川崎市にある果樹園に足を運び、