シンガー・ソングライターの井上苑子（27）が、歌唱活動休止前最後のシングル「ナチュラル」を10月1日にリリースすることを1日、発表した。デビュー10周年を迎えた井上は今年6月、年内で歌手活動を休止することを発表。「ナチュラル」は、ありのままの自分を認める姿勢と、大切な人を想う気持ちを等身大で描いた楽曲。華やかな夢や目標を語るのではなく、聴き手にとってのよりどころでありたいという、シンプルかつ柔らかな願いが