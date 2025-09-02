女優でタレント鈴木紗理奈（48）が2日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。この日開催された、自民党両院議員総会の様子を見ながら、小泉純一郎首相時代の思い出について語った。鈴木が「ちょっとわたくしごとなんですけれども」と断りをいれ「私、若い時、やんちゃ、っていうか、政治とかに無関心やったんです。そのときに20歳ちょいのときに安倍（晋三）さんが副官房長官をやっていて、小泉（純一郎）さんが（