俳優の勝野洋（76）が2日、所属事務所を通して4月に93歳で亡くなっていたことが明らかになった露口茂さんを追悼した。ドラマ「太陽にほえろ！」で露口さんと共演していた勝野は「デビューした若い頃から『太陽にほえろ！』の現場で本当にお世話になりました」とし、「その背中を通して、芝居は言葉だけでするものじゃない、体全体でするものだ、という真髄を勉強させて頂きました。心よりのお悔やみを申し上げます」と悼んだ。