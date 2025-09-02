俳優の黒崎煌代、遠藤憲一、井川遥が2日、都内で行われた映画『見はらし世代』（10月10日公開）のジャパンプレミアに参加した。【写真】素敵な笑顔を見せる黒崎煌代＆遠藤憲一2023年度後期のNHK連続テレビ小説『ブギウギ』で俳優デビューを果たし、一躍注目を浴びた黒崎。本作では、渋谷の街を舞台に、母の死をきっかけにバラバラになった家族の再生を模索する青年・蓮を演じる。初主演作となった黒崎は「今年の1月に撮った。