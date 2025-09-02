南さつま警察署によりますと、2日午後4時半ごろ、南さつま市坊津町の国道226号で、大型トレーラーがガードレールに接触する事故がありました。 この影響で現場付近は通行止めが続いていましたが、午後7時前に規制は解除されました。 ・ ・ ・