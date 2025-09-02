イングリッシュ・フットボール・リーグ(EFL)は2日、グリムズビー・タウンがカラバオカップのマンチェスター・ユナイテッド戦で出場資格のない選手を起用したとして、同クラブに2万ポンド(約398万円)の罰金処分を下したことを発表した。グリムズビー・タウンは大会に継続して参加できる予定だ。英4部相当のグリムズビー・タウンは8月27日、カラバオカップでマンチェスター・UをPK戦の末に破る歴史的な大金星を収めていた。とこ