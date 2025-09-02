今月5日まで防災週間です。鹿児島市のホテルで2日、地震による火災を想定した防災訓練がありました。 鹿児島市の城山ホテル鹿児島の訓練には、従業員や消防隊員などおよそ80人が参加し、震度6弱の地震で4階の厨房から火が出たとの想定で行われました。 訓練では、館内放送で4か国語で避難が呼びかけられ、従業員が宿泊客を屋外へ誘導したり、けが人を担架で運び出したりしました。また、消火器での初期消火や人工呼吸、心肺蘇生