自民党は2日、両院議員総会を開き、参院選で敗北した要因をまとめた「総括」を公表しました。この中で森山裕幹事長は、幹事長を辞任する意向を明らかにしました。 （自民党・森山裕幹事長）「選挙の責任者は幹事長の私。両院議員総会への報告を持って、選挙結果の責任を取るべく、幹事長の職を退任させていただきたい」 自民党は2日午後、所属する国会議員が意見を交わす両院議員総会を開きました。参院選の敗北を検証した報告書