高校生の就職試験が始まるのを前に、鹿児島城西高校で出陣式がありました。 （生徒代表）「自分の夢の実現に向けて支えて下さった全ての方々に感謝を忘れず、全力を尽くすことを誓い、決意の言葉といたします」 高校生の就職試験が今月16日に解禁されます。鹿児島城西高校では2日、就職希望者と進学希望者の試験合格を願って出陣式があり、3年生と福祉共生専攻科2年生の合わせて397人が参加しました。 学校によりますと、就職を