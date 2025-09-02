義母は自分たちよりも上の世代のため、価値観や考え方にズレがあるのは仕方ないと理解しつつも、度を超えた言動は、さすがに黙って聞いているわけにはいきませんよね。しかも子どもたちにも矛先が向くと、親として許すことはできないでしょう。今回は、時代錯誤な発言を娘にもする義母と絶縁した話をご紹介いたします。「女の子なんだから！」「義母の男尊女卑の考え方が嫌で、絶縁しました。義実家に行くと『嫁なんだから手伝いな