TBSは2日、海外ロケ中に死亡事故が発生した、26年放送予定の同局系日曜劇場「VIVANT」（日曜午後9時）続編の撮影を再開したことを明らかにした。「現地の安全対策を整え、日本時間8月31日より撮影を開始しました」と発表した。同局は8月27日にアゼルバイジャン共和国で、撮影時の衛生設備運搬車両が走行中道路から転落する事故が起きたと報告。トラックを運転していた現地の52歳男性が死亡し、同乗していた48歳男性も腕を骨折する