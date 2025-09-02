バブルガム・ブラザーズのブラザー・コーン（69）が2日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）にブラザー・トム（69）とともに出演。乳がんが発覚した時のことを振り返った。コーンは23年8月に乳がんを公表。24年1月に手術を受けて、同3月に復帰した。MCの黒柳徹子（92）が「コーンさんは一昨年、乳がん。男の方の乳がんってね、珍しいんですって？」と尋ねると、コーンは「もう、ビックリしました。本当に最初ね」と吐