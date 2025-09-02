県は、能登半島地震で液状化の被害を受けた地域の防止対策について、経費を負担する基金をつくる費用などを盛り込んだ9月補正予算案を発表しました。県がきょう発表した9月補正予算案は、一般会計で110億5000万円余りです。このうち、能登半島地震の液状化被害への対策を支援するための基金を作る費用に30億円を盛り込みました。再度の液状化を防ぐための対策として採用される見込みの「地下水位低下工法」について、水を集める管