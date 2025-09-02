【モデルプレス＝2025/09/02】俳優の露口茂さん（享年93）が4月に死去していたことが9月2日に発表された。同日、日本テレビ系ドラマ『太陽にほえろ！』（1972）で共演した俳優の勝野洋が追悼コメントを寄せた。【写真】「太陽にほえろ！」で共演・勝野洋、露口茂さん追悼◆勝野洋、露口茂さん追悼勝野は所属事務所を通じて「デビューした若い頃から『太陽にほえろ！』の現場で本当にお世話になりました」とつづり、露口さんを追悼