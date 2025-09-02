イギリス発のアウトドアブランド・KARRIMOR（カリマー）から、人気リュックサックをアップデートさせた「HERITAGE series（ヘリテージシリーズ）」が新登場！「eclipse（イクリプス）」や「tatra（タトラ）」、「highlands（ハイランズ）」などの人気モデルに、ワッシャー加工による自然なシワ感を施した“リサイクル高密度ナイロン”を採用し、90年代デザインのロゴワッペンをあしらったクラシックなリュックがラインナップ。ヴィ