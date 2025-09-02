香港ディズニーランド・リゾートは、2025年9月19日から11月2日まで、“ディズニー・ハロウィーン・タイム”を開催！20周年のお祝いに、ディズニー・ヴィランズが乱入し、パーク全体を最も邪悪なハロウィーンパーティーに変えてしまう、新たなイベントが楽しめます☆ 香港ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン・タイム2025”  開催期間：2025年9月19日〜11月2日販売場所：香港ディズニーランド 2025年、