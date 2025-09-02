東北電力ネットワークによりますと、午後7時現在停電しているのは、能代市、北秋田市、大館市、三種町の約500軒です。現在、復旧作業が続いています。能代市では、午後6時26分ごろから二ツ井町小掛と二ツ井町田代地区の約120軒で停電しています。停電の原因は調査中で、復旧の見通しはわかっていません。大館市では、午後6時24分ごろから清水2丁目と清水5丁目の約400軒で停電しています。停電の原因は調査中で、復旧の見通し