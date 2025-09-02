松竹は２日、大阪市内で、大阪松竹座の閉館について説明した。松竹は、大阪松竹座のある大阪松竹座ビルが来年５月の公演をもって閉館すると発表していた。この日は同市内で「秋だ！笑いだ！松竹新喜劇九月公演」（２０〜２８日）の取材会を実施。大阪松竹座の市村昌也支配人は「建物が古くなってきたという理由で、来年５月でいったん公演を打ち切って、５月以降は大阪松竹座で上演してきた公演（歌舞伎・松竹新喜劇）はな