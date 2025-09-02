画像は「ドラえもんチャンネル」のXアカウントページ（https://x.com/doraemonchannel）より 【ドラえもん誕生日＆連載55周年記念トリビュート企画】 9月2日 公開 「ドラえもん」の連載開始から55周年となる今年、ドラえもんの誕生日を祝うカウントダウン企画は9月2日、「名探偵コナン」の作者青山剛昌氏が、コナンとドラえもんが並んで立つイラストを公開した。ドラえもんの