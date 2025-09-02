立ち技格闘技イベント「Ｋ−１」は２日、Ｋ―１ミドル級王者・松倉信太郎（３３）との契約を満了したと発表した。Ｋ−１はこの日「松倉選手自身より王座返上の申し出があり、Ｋ−１実行委員会では２０２５年９月２日付で受理し、同王座は空位となりましたことをお知らせします」とリリース。さらに同日付で「松倉選手の契約が満了となりましたことをお知らせします」と続けた。松倉は自身のＸ（旧ツイッター）で「本日をもっ