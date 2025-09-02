これからの気象情報です。 2日(火)夜間に線状降水帯が発生し、危険な大雨になるおそれがあります。 ◆警報・注意報 現在、村上市・佐渡市に大雨注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報が出ています。 また、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。 ◆9月3日(水)の天気 ・上越地方 2日(火)夜～3日(水)朝にかけて各地とも雨が降るでしょう。局地的にはカミナリを伴い激しく降りそうです。 一方、午