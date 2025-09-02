兵庫県警は2日、神戸市内の路上で面識のない女性（25）にキスなどをしたとして不同意わいせつの疑いで、レストラン「和食さと」を運営する「サトフードサービス」（大阪市中央区）取締役、池田訓容疑者（52）＝兵庫県宝塚市＝を逮捕した。県警によると、池田容疑者は「弁護士と話してからお話しします」と供述している。逮捕容疑は8月8日午前4時20分ごろ、神戸市中央区の歩道で帰宅中の女性に抱きつき、キスをしたり尻を触った