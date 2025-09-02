自民党の両院議員総会で、参院選敗北について陳謝する総裁の石破首相（左から3人目）。中央は森山幹事長＝2日午後、東京・永田町の党本部自民党の参院選大敗を総括する党両院議員総会に出席した議員からは、進退を巡り具体的な見通しを示さなかった石破茂首相の責任を問う声が相次いだ。「ポスト石破」に名前が挙がる小林鷹之元経済安全保障担当相は総会終了後、記者団に「民意は選挙結果だ。ないがしろにすれば、もはや自民は民