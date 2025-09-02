2日(火)も日差しが強く、所々で猛暑日になりました。最高気温は、上越市高田と三条市で36.3℃を観測するなど、所々で36℃以上と体温並みの危険な猛暑になりました。 一方、この時間は雨の降っているところがあります。 ◆現在の雨雲レーダー 現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。今雨が降っていないところでも、急な強い雨や落雷などに注意が必要です。 そして、2日(火)夜遅く～3日(水