山形県内の企業が小・中学生を対象にアイデアを募集した「環境にやさしい未来の家を考えるコンテスト」で、寒河江市の小学５年生の男子児童のアイデアが最優秀賞に選ばれました。 【写真を見る】飛んでいける家に植物の藻で出来た家...児童の考えた未来の家とは？ "環境にやさしい未来の家を考えるコンテスト"（山形） 児童の考えた未来の家とは。 壁に羽が生えていて好きなところに飛んでいける家に…植物の藻で出来た家など。