自民党は2日、7月の参議院選挙を総括する両院議員総会を開きました。石破総理は続投に意欲を示しましたが、県選出の国会議員からは総裁選の前倒しを求める声が上がっています。 2024年の衆院選に続き、7月の参院選で与党過半数割れの大敗を喫した自民党。 ■石破茂総理 「自民党として道筋を示す。責任から逃れることなく、しかるべき時に決断をすることが私が果たすべき責務。」 2日午後に開かれた両院議員総会で続投へ