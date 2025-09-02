―不動産市況堅調で賃料上昇に期待強まる、NAV1倍割れ多く割安感強い― 日本の上場不動産投資信託（J-REIT）市場が本格復活機運を強めている。昨年末まで低迷を続けていた東証REIT指数は、今年に入り一気に反騰基調に入った。REITの高い分配金（株式の配当に相当）利回りを評価する動きに加え、地価上昇など堅調な不動産市況を背景にオフィス賃料の引き上げが期待できることなどが指摘されている。上昇機運にあるJ-