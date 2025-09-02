タイガー魔法瓶は、スピード沸とう機能を備えた「電気ケトルPCT-A120/A150」を、2025年9月21日（日）に発売します。カラーはオフブラックとオフホワイトの2色。 記事のポイント 保温機能のない電気ケトルは、飲み物やインスタント食品のためにお湯を沸かすだけでなく、パスタなどの麺をゆでるための大量の湯沸かしに使うなど、調理の時短にも活用されています。やかんでお湯を沸かすよりもすばやく沸かせるものが多