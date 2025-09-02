これから旬を迎えるジャンボ梨「新高」。産地である熊本県氷川町では、台湾へ向けた出荷の箱詰め作業が始まりました。 【写真を見る】“台湾で売れ行き上々” ジャンボ梨「新高」中秋節へ向け出荷作業始まる熊本県氷川町 台湾へ向けたナシの出荷は、日本の御中元シーズンに相当する、台湾の中秋節に合わせて、JAやつしろのナシ生産者が毎年続けているものです。 台湾では「新高」の様な、大きく色艶が良い物が特に好