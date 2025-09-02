“最強グラビアクイーン”田中美久ら総勢12人の豪華グラビアオールスターが集結した新たな水着グラビアムック『BOMB Premium（ボムプレミアム）』（発売中）より、田中美久の裏表紙個別カットが公開された。 『BOMB Premium（ボムプレミアム）』田中美久 『BOMB Premium（ボムプレミアム）』田中美久 表紙は田中美久 表紙＆巻頭グラビアを飾るのは、最強グラビアクイーン・田中美久。まずは朝のベッドからグレーの小花柄