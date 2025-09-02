「値上げラッシュ」が続いています。9月からの値上げ率が大きいのが「食用油」です。原材料の高止まりなどで、各メーカーは10パーセントから20パーセント以上、値上げしています。福岡市を中心に55店舗を展開するから揚げ店「博多とよ唐亭」で取材しました。 ■博多とよ唐亭・豊田 豊さん「油をはじめ、コメも含めてすべての商品が値上がりです。5～10パーセントぐらい上がってきますね。