バブルガム・ブラザーズのブラザー・トム（69）が2日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）にブラザー・コーン（69）とともに出演。コーンの乳がん発覚を聞いた時について明かした。コーンは23年8月に乳がんを公表。24年1月に手術を受けて、同3月に復帰した。男性では「1000人に1人」といわれる乳がんに、トムが「最初、どう思ったの？『それ乳がんです』って言われた時」と聞いた。するとコーンは「『乳がんです』っ