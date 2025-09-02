世界中にファンがいる人気キャラクターが、入院中の子ども達の元にやってきました。 【写真を見る】サンリオキャラクターがいっぱい！勇気を運ぶ “特別な車椅子” 今日2日、熊本市東区の日赤病院にハローキティがやってきました。 サンリオが25年前から続ける、入院中の子ども達に笑顔を届けるプロジェクトです。 子ども達は、キティと触れ合ったり、写真を撮ったり。キティが来るのを心待ちにしていた女の