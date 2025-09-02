神奈川大学野球神奈川大学野球秋季リーグは２日、横浜スタジアムで神奈川工大―松蔭大、神奈川大―横浜商大の２回戦が行われ、工大が１―０で、神大が６―１で勝利してそれぞれ勝ち点を挙げた。工大は三回２死一、二塁から吉田の適時打で先制。高畠、藤枝の継投で逃げ切った。神大は初回に金子の適時打で先制し、五回に岩本の２点適時二塁打などで３点を追加した。第２週第１日は１３日、関東学院大ギオンパークで桐蔭横浜大