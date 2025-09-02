5月にフランスで開催された世界3大映画祭の1つ、第78回カンヌ映画祭に併設して開催された監督週間に出品された、黒崎煌代（23）の初主演映画「見はらし世代」（団塚唯我監督、10月10日公開）ジャパンプレミアが2日、東京・Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下で行われた。壇上で、遠藤憲一（64）と井川遥（49）が、日本人最年少の26歳で同部門に出品された、団塚唯我監督（27）の才能を絶賛した。また遠藤は、作品タイトルにちなみ、自分