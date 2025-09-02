8月に行われた新体操世界選手権の団体総合で初の金メダルを獲得したフェアリージャパン。そのメンバーの1人が熊本市出身の稲木李菜子選手です。中学まで練習していた地元のクラブを訪れた稲木選手に独占インタビューしました。8月31日、みどり新体操クラブの皆さんに出迎えられた新体操日本代表フェアリージャパン団体メンバーの稲木李菜子選手。稲木選手は国士舘大学4年の22歳です。 お姉さんの