記録的な大雨から3週間が過ぎました。 【写真を見る】大雨被災で『り災証明書』申請7000件超 “生活再建に向け急増”住宅必要な900世帯への支援は？ 生活再建に向け様々な支援を受けるために必要な「り災証明書」の申請が先週からさらに増加しています。 熊本県 木村敬知事「被災者のみなさんの生活の再建・事業の再建と、被災地の復旧・復興に全力で取り組んでまいりましょう」 県によりますと、8月の記録的な大雨をめぐっ