バブルガム・ブラザーズのブラザー・コーン（69）が2日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）にブラザー・トム（69）とともに出演。乳がんが発覚した時のことを振り返った。コーンは23年8月に乳がんを公表。24年1月に手術を受けて、同3月に復帰した。乳がんの治療で大変だったことを聞かれたコーンは「やっぱりフラフラすることとか。吐き気とか、全く、僕の場合なかったので。ただね、倦怠（けんたい）感がすごくて。