お笑い芸人たむらけんじ（52）が一般女性と再婚したことが2日、関係者への取材で分かった。98年に結婚し、1男2女をもうけるも13年7月に離婚。23年からはテレビのレギュラー番組などを全て降板して米ロサンゼルスに移住するなど異色の経歴で歩む男が再び伴侶をつかんだ。たむらは、吉本興業の養成所「NSC吉本総合芸能学院」11期生で同期にはケンドーコバヤシや陣内智則がいる。