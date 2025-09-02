「中日３−５阪神」（２日、バンテリンドーム）阪神の熊谷敬宥内野手が三回の第２打席でプロ１号となる２ランを左翼席にたたき込んだ。ベンチではチームメートが驚きの表情を見せる中、藤川球児監督は優しく微笑みながら熊谷の姿を見つめていた。三回１死一塁。フルカウントからランエンドヒットの形となった中、低めの変化球に食らいついた。ダウンスイングできれいなスピンがかかった打球はグングン伸びて左翼席へ。うれし