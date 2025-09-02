キム・ヘソンの復帰でオーダーに変化は生まれるのか(C)Getty Imagesレギュラーシーズン最後の1か月を迎える中、負傷者リスト（IL）入りしていたドジャースのキム・ヘソンが復帰し、出場選手登録された。痛めていた左肩も回復し、マイナーの試合では左翼のポジションでのプレーもこなすなど、再びドジャースで攻守での貢献が期待されている。【動画】米記者も歓喜！コンフォートが2点適時打を放つシーン韓国メディア『OSEN』が9