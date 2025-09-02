紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【Qoo10メガ割】ブランドの中の人におすすめ聞いてみた！【6選】』の動画を投稿。スキンケアについて話してくれました！ブランドの提供動画ではあるものの、紗栄子さんなりの使用感なども紹介してくれました！【関連記事】紗栄子「無いと生きていけない」顔のみならず全身に使う保湿マスク■フェイスクリーム動画内に登場したのはこちら！VT COSMETICS/PDRN+ カプセルクリーム 100 2,860円